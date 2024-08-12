Üye Girişi
Haberler

Konya'nın Ilgın ilçesinde 15 hektarlık ormanlık alan yangında kül oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi'nde çıkan yangın sonucunda 15 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Yangına itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti ve helikopter sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konya'nın Ilgın ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 15 hektar alan kül oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Gökçeyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın rüzgarın etkisiyle 15 hektarlık alana yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca yangının çıktığı bölgeye helikopter sevk edildi. Yangın 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi yapılacak araştırma sonucu netlik kazanacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Helikopter Gökçeyurt Jandarma İtfaiye Ilgın konya Hava Durumu Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şahane Hayatım ne zaman başlıyor 2024-25? Şahane Hayatım bu hafta yayınlanacak mı? Gaddar ne zaman başlıyor 2024-25? Gaddar bu hafta yayınlanacak mı? Yabani ne zaman başlıyor 2024-25? Yabani bu hafta yayınlanacak mı? Hudutsuz Sevda ne zaman başlıyor 2024-25? Hudutsuz Sevda bu hafta yayınlanacak mı? Kirli Sepeti ne zaman başlıyor 2024-25? Kirli Sepeti bu hafta yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor 2024-25? Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı? Yalı Çapkını ne zaman başlıyor 2024-25? Yalı Çapkını bu hafta yayınlanacak mı? İnci Taneleri ne zaman başlıyor 2024-25? İnci Taneleri bu hafta yayınlanacak mı? Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor 2024-25? Taş Kağıt Makas bu hafta yayınlanacak mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor 2024-25? Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı Teşkilat ne zaman başlıyor 2024-25? Teşkilat bu hafta yayınlanacak mı? Gönül Dağı ne zaman başlıyor 2024-25? Gönül Dağı bu hafta yayınlanacak mı? Mehmed: Fetihler Sultanı ne zaman başlıyor 2024-25? Mehmed: Fetihler Sultanı bu hafta yayınlanacak mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ne zaman başlıyor 2024-25? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu hafta yayınlanacak mı? Sandık Kokusu ne zaman başlıyor 2024-25? Sandık Kokusu bu hafta yayınlanacak mı? Bahar ne zaman başlıyor 2024-25? Bahar bu hafta yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor 2024-25? Kızılcık Şerbeti bu hafta yayınlanacak mı? Real Madrid Atalanta maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Lille maçı ilk 11'i! Fenerahçe'nin'ın Lille maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda? FB Lille UEFA eleme maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title