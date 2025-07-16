Konya'nın Doğanhisar ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Konya'nın Doğanhisar ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
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Konya'nın Doğanhisar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam ediyor. Vali İbrahim Akın, yangınla mücadelede görev alan ekiplere ve gönüllü vatandaşlara teşekkür etti.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde pazartesi günü çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Konya Valisi İbrahim Akın, X hesabından yaptığı açıklamada, "Doğanhisar ilçemizde çıkan orman yangını kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Bu zorlu süreçte fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize ve gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yangından etkilenen vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; orman yangınlarına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınılması ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda azami hassasiyet gösterilmesini önemle rica ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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