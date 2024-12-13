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Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu ve silah operasyonu: 3 gözaltı

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu ve silah operasyonu: 3 gözaltı
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D-300 kara yolu üzerinde polis tarafından durdurulan otomobilde uyuşturucu hap, kokain ve silah ele geçirildi. Üç şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobilde uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, D-300 kara yolu üzerinde uygulama yapan Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe nedeniyle durdurulan otomobilin içindeki 3 kişinin üzerinde arama yaptı. Aramada uyuşturucu hap, kokain ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan H.S., R.C.Y. ve M.K. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerden H.S. ile M.K.'ye ayrıca 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefetten işlem yapıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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