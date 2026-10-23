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Konya Kulu'da şarampole takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yara almadan kurtuldu

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Konya Kulu'da şarampole takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yara almadan kurtuldu
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Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Canımana Mahallesi'nde hafif ticari aracın kontrolden çıkarak şarampole takla atması sonucu araçta bulunan sürücü ve 2 yolcu yara almadan kurtuldu. Kazada araçta maddi hasar oluştu.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole takla atarken, araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Kulu ilçesine bağlı Canımana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Ters dönen araçta bulunan sürücü ve 2 yolcu kazayı yara almadan atlattı. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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