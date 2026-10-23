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Konya Kulu'da kilitli taş işçilerini taşıyan minibüs devrilince 6 kişi yaralandı

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Konya Kulu'da kilitli taş işçilerini taşıyan minibüs devrilince 6 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Konya Kulu'da kilitli taş işçilerini taşıyan minibüs devrilince 6 kişi yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Canımana Mahallesi'nde işçileri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Canımana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil T. (33) idaresindeki 42 ARU 050 plakalı kilitli taş işçilerini taşıyan minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Halil T. ile minibüste bulunan A.I. (21), M.K. (45), Ö.T. (23), A.D. (17) ve S.A. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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