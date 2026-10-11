Konya Karapınar'da otomobil motosikletle çarpıştı, 1 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ayırt Caddesi ile 131500 Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.M.'nin kullandığı 42 BBJ 730 plakalı motosiklet cadde üzerinde seyir halindeyken, E.T. idaresindeki 07 CGG 566 plakalı otomobil 131500 Sokak'tan caddeye çıktığı sırada çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı