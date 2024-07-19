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Konya Ereğli'de Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 06.50 sıralarında Konya yolu üzerinde bulunan Ereğli Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin K. idaresindeki yabancı plakalı Mercedes marka otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Fatma K. yönetimindeki 42 HF 213 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 3 kişi yaralanırken, ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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