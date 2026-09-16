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Konya Emniyeti’nin ’Kıskaç’ından kaçamadılar

Konya Emniyeti’nin ’Kıskaç’ından kaçamadılar
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Konya’da KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonda, organize suç örgütleriyle bağlantılı olarak silahla kasten yaralama, yağma amacıyla iş yeri kurşunlama ve tehdit olaylarına karıştıkları tespit edilen 20 şüpheli çok sayıda tabancayla birlikte yakalandı.

Konya'da KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonda, organize suç örgütleriyle bağlantılı olarak silahla kasten yaralama, yağma amacıyla iş yeri kurşunlama ve tehdit olaylarına karıştıkları tespit edilen 20 şüpheli çok sayıda tabancayla birlikte yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğünce suçun önlenmesi, organize suç yapılarıyla mücadele ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen Kıskaç Operasyonu kapsamında; KOM Şube Müdürlüğünce Konya'da yasa dışı silah ticareti faaliyeti yürüten ve organize suç örgütleriyle bağlantılı olarak silahla kasten yaralama, yağma amacıyla iş yeri kurşunlama ve tehdit olaylarına karıştıkları tespit edilen 20 şüpheli şahsa yönelik Konya merkez, Ereğli ve Beyşehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 20 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda, 244 adet ruhsatsız tabanca, 244 adet şarjör, 405 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 134 adet tüfek kartuşu, 108,3 gram esrar, 57 adet uyuşturucu hap, 1 adet laptop, 4 adet flash bellek, 260 adet kumarda kullanılan oyun pulu, 1 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet kumar borç kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirildi. Ele geçirilen 244 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mühimmatın, organize suç yapılarının silah temin faaliyetlerinde kullanılmasının önüne geçirilirken, suç unsurlarına el konularak önemli bir yasa dışı silah ağı deşifre edildi. Yakalanan 20 şüpheli şahıs, ele geçirilen suç unsurlarıyla birlikte gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birimlere teslim edilmek üzere gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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