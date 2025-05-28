Konya'daki Kavşakta Sürekli Kazalar: Esnaf Önlem İstiyor

Konya'daki Kavşakta Sürekli Kazalar: Esnaf Önlem İstiyor
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Konya'nın Karatay ilçesinde, trafik uyarı işaretlerine uymayan sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle kavşakta sık sık kazalar meydana geliyor. Kazalar güvenlik kameralarına yansıdı ve esnaf, önlem alınmasını talep ediyor.

Kavşaktaki kazalar kamerada

Çarpışan araçlardan birisi metrelerce böyle savruldu

Sürücülerin trafik uyarı işaretlerine uymadığı kavşak çevresindeki esnaflar kazalara karşı önlem alınmasını istiyor

KONYA - Konya'da sanayi sitesinde iki caddenin kesiştiği noktada trafik uyarı işaretlerine uymayan sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazaları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Esnaf, kazaların yaşanmaması noktasında önlem alınmasını istiyor.

Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesinde bulunan Sıla Caddesi ile Yakamoz Caddesi kesişiminde meydana gelen kazalar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddelerin kesiştiği noktada sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle meydana gelen bir kazada, hafif ticari aracın farklı bir araçla çarpışması sonucu kaldırıma çarpması sonucu yan yattığı, farklı bir aracın ise kavşaktan dönüş yapmak isteyen tır ile çarpıştığı kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kasis veya ışıklandırma yapılmasını rica ediyoruz"

Kazaların yaşandığı cadde üzerinde bulunan esnaf Özgür Kırlı, "Yakamoz Caddesi üzerindeyiz. Buradaki yolumuz üzerinde iki güne bir kaza oluyor. Geçen gün aracın birisi kazada takla attı. Bugün bir kaza daha meydana geldi. Herhangi bir kazada can kaybı olmadan yetkililerimizden burada önlem alınmasını rica ediyorum. Bu arada yapılan yollar üzerinde kasis veya ışık olmayan tek kavşak burası. Aşağı yukarı 2 güne bir burada kaza oluyor. En ufak bir ses üzerine esnaf arkadaşlarla yola koşuyoruz. Buraya bir kasis veya ışıklandırma yapılmasını rica ediyoruz, bizim için önemli olan insan canı" şeklinde konuştu.

Kerem Tatuk ise, kontrolün sağlanması adına trafik lambası veya kasis gibi önlem olabilecek unsurları talep ettiklerini ifade ederek, "Burada sürekli kaza olduğu için ister istemez bir korku yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - 3.Sayfa
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