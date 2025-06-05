Konya'da Yüksekten Düşen 64 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Konya'da Yüksekten Düşen 64 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Karatay ilçesinde yalnız yaşayan 64 yaşındaki Hasan Hüseyin Koçak, evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Koçak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Konya'da yüksekten düşen 64 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

KONYA - Konya'da yanlız yaşayan 64 yaşındaki şahıs, yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Kainat Sokak üzerine bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden bir süre önce ayrılan ve yalnız yaşayan Hasan Hüseyin Koçak (64), gece saatlerinde evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Sabah saatlerinde Koçak'ın yardım seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Koçak, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hasan Hüseyin Koçak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
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