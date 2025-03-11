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Konya'da Yolcu Otobüsü Alev Alev Yandı

Konya'da Yolcu Otobüsü Alev Alev Yandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Alanya'dan Seydişehir istikametine giden bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Sürücünün yolcuları indirmesi sonrası otobüs kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir yolcu otobüsü alev alev yandı.

Olay, gece saatlerinde Seydişehir Antalya Karayolu Bozkır yol ayrımı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Seydişehir istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü otobüsü durdurarak yolcuları indirirken, otobüsten alevler yükseldi. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcuların başka bir otobüsle nakledildiği öğrenildi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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