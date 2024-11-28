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Konya'da Yaşlı Çift Doğalgaz Zehirlenmesi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Konya'da Yaşlı Çift Doğalgaz Zehirlenmesi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde, yakınlarından haber alamayan 74 yaşındaki Mehmet ve 84 yaşındaki eşi Fatma Kartepe, evlerinde doğalgaz zehirlenmesi sonucu ölü bulundu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'da yakınlarının kendilerinden haber alamadığı yaşlı çift evlerinde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre yaşlı çiftin doğalgaz zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Gürhan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın ikinci katında yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Kartepe ile eşi 84 yaşındaki Fatma Kartepe'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaşlı çiftin bulunduğu dairenin kapısı açılırken, yaşlı çift hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Mehmet ve Fatma Kartepe çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin dairede yaptığı incelemede yaşlı çiftin doğalgaz kaçağından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Yapılan incelemelerin ardından yaşlı çiftin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kartepe çiftinin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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