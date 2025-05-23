Konya'da Yasa Dışı Silah Üretimine Operasyon: 5 Gözaltı

Konya'da Yasa Dışı Silah Üretimine Operasyon: 5 Gözaltı
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Konya'da gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı silah üretimi ve ticareti yapan 5 şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında ruhsatsız tabancalar ve silah parçaları bulunuyor.

Konya'da polis ekipleri tarafından yasa dışı silah üretimi ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 5 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve silah parçacı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak silah üretimi ve ticaretiyle bağlantılı 6 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu belirlenirken, diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar derinleştirildi. Konya, Beyşehir ve İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; 6 farklı ikamet, 4 iş yeri ve 3 araçta arama yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 32 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 55 adet tabanca fişeği, 201 adet tabanca parçası ele geçirildi. Yapılan aramalarda yeni delillere ulaşılırken, daha önce tespit edilen şüphelilerden O.M., M.İ., B.Ö., M.Ç. ve H.K. isimli 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda üretim ve montaj faaliyetlerine ilişkin çeşitli malzemelere de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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