Haberler

Beyşehir'de korkutan ev yangını

Beyşehir'de korkutan ev yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan bir yangında, A.Ö.'ye ait iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, can kaybı yaşanmadı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında iki katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Üstünler Mahallesi'nde A.Ö.'ye ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yerleşim alanında korku ve paniğe yol açan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin evin yanında bulunan cami ile bitişiğindeki yapılara sıçramasını önledi. Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı

Venezuela'da tarihi son! Yeni başkan yemin edip göreve başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada

Birbirlerine acımadan öldüresiye vurdular
Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım

Ünlü manken, boşanma davası öncesi ateş püskürdü
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Maduro sonrası harekete geçti! İşte Hamaney'in Esad benzeri kaçış planı

Maduro sonrası çantasını topladı! İşte Hamaney'in kaçacağı ülke
Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada

Birbirlerine acımadan öldüresiye vurdular
Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel itirafı: İstifasını duyar duymaz harekete geçmişler

İstifasını duyan oyuncuları ilk iş olarak bakın ne yapmış
Bir dönem para içinde yüzüyordu! Kirası için kampanya başlattılar

Bir dönem para içinde yüzüyordu! Kirası için kampanya başlattılar