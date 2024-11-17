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Konya'da Yakıt Tankerine Yardım Ederken Kaza Geçirdi

Konya'da Yakıt Tankerine Yardım Ederken Kaza Geçirdi
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yakıt tankerine yardım etmek için durup inen sürücü, arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kazaya karışan yakıt tankerini görüp yardım etmek için yol kenarına durarak otomobilinden inen sürücüye arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Beyşehir-Antalya Kara yolunun 16. kilometresinde Karaburun plajı yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir kent merkezi yönüne seyir halinde olan bir yakıt tankerinin dorsesi yağış nedeniyle kayarak refüje çıktı. Kazayı gören karşı istikamette seyir halinde olan otomobilin sürücüsü A.I., yardım etmek için aracından inmek istedi. Otomobilinden inen sürücüye bu esnada arkadan gelen başka bir otomobil çarpması sonucu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaya olarak aracın çarptığı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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