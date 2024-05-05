Konya'da yağışlı hava nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşanan 2 ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı. İlk kaza Üstünler Mahallesi'nde, ikinci kaza ise ilçe merkezinde meydana geldi. Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yağışlı hava nedeniyle meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Beyşehir-Antalya Karayolu'nun Üstünler Mahallesi yol ayrımındaki virajlı kesimde yaşandı. Seyir halindeki otomobil sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak toprak yığınlarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Diğer kaza ise ilçe merkezinde Antalya Caddesi üzerindeki orman işletmesi kavşağında meydana geldi. Burada da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Her iki kazada da yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KONYA