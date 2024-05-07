Konya'da Yabancı Uyruklu 4 Şahıs Havaya Ateş Etti, Gözaltına Alındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde havaya ateş ettiği tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıslar yapılacak işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

Olay, ilçeye bağlı Toros Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu 4 kişinin kuru sıkı tabir edilen tabanca ile havaya ateş ettiği tespit edildi. Polis ekipleri şahısları kısa sürede yakaladı. Alkol etkisinde olan ve yapılan GBT kontrolünde içlerinde suç kaydı olanların da bulunduğu 4 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" konusundan tahkikat evrakı düzenlendikten sonra sınır dışı edilmek üzere Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - KONYA