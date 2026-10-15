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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 12 kilo esrar ele geçirildi

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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 12 kilo esrar ele geçirildi
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Konya'da uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonda 12 kilo esrar ile 3 bin 165 kullanımlık peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklanırken, 12 kilo esrar ve bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beyşehir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin engellenmesine yönelik gerçekleştirilen koordineli çalışmalar neticesinde, toplam 12 kilo esrar, 3 bin 165 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında toplam 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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