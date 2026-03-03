Konya'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok: 21 tutuklama
Geçtiğimiz şubat ayında Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri, toplam 1.185 adet sentetik ecza ve birçok uyuşturucu madde ele geçirdi.
Konya'da jandarma ekiplerince geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 1-28 Şubat 2026 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinde toplam, bin 185 adet sentetik ecza, 479 gram bonzai, 700 gram skunk, 780 gram kubar esrar, 32 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 42 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda yakalanan 75 şüpheli şahıstan 21'i tutuklandı. 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 50 şüpheli ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. - KONYA