Konya'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok: 21 tutuklama

Konya'da jandarma ekiplerince geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 1-28 Şubat 2026 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinde toplam, bin 185 adet sentetik ecza, 479 gram bonzai, 700 gram skunk, 780 gram kubar esrar, 32 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 42 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda yakalanan 75 şüpheli şahıstan 21'i tutuklandı. 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 50 şüpheli ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı