Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda şüphelinin üzerinde ve bulunduğu yerde bir miktar esrar, para, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, C.B. yakalandı.
Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu yerde bir miktar esrar, 50 bin 100 lira, av tüfeği, tabanca, 2 şarjör, 34 av tüfeği fişeği, bir hassas terazi, 14 fişek ele geçirildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa