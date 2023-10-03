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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda şüphelinin üzerinde ve bulunduğu yerde bir miktar esrar, para, silah ve mühimmat ele geçirildi.