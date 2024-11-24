Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı, 4 Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda piyasa değeri 3 milyon 250 bin lira olan uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Afyonkarahisar plakalı bir araç ile M.S.E. ve M.S.'nin uyuşturucu madde getirdiği ve bu uyuşturucu maddeleri Akşehir'de piyasaya sürmek üzere park halinde bulunan başka bir aracın lastiklerine gizledikleri yönünde yapılan ihbar üzerine çalışma başlattı. Narkotik ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonucu plakası belirlenen araç ile araçta bulunan M.S.E. ve M.S. isimli iki şüpheli yakalandı. İhbarda belirtilen yerde ve şahısların üzerinde arama yapan narkotik ekibi yaklaşık 3 bin 100 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirdi. Ele geçen maddelere el koyan narkotik ekibi M.S.E. ve M.S. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile soruşturmayı genişleten narkotik ekibi yaptığı çalışmalarda M.S.E. ile birlikte aynı araçla M.A.S. isimli şüphelinin de uyuşturucu madde almaya gittiğini belirledi. M.A.S.'nin evine baskın yapan ekipler evde yaptığı aramada yaklaşık 6 bin 100 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirerek el koydu. Evde bulunan M.A.S. ile birlikte G.Y. ve O.Ö. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların devamında A.T. ve R.D. isimli şüphelilerin de uyuşturucu hap getirerek piyasaya süreceği belirlendi. A.T. ve R.D. isimli iki şüphelinin geldiği aracı belirleyen ekipler iki şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 567 adet uyuşturucu hap yakalanarak el konuldu. Yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yakalanan yaklaşık 9 bin 200 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik bonzai ile 567 adet hap uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık üç milyon 250 bin lira olduğu belirlendi.

Narkotik ekibi tarafından gözaltına alınan G.Y., O.Ö. ve M.S. isimli üç şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak ve Kabul Etmek" suçlarından işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, M.S.E., M.A.S., A.T. ve R.D. isimli dört şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek ve Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan M.S.E., M.A.S., A.T. ve R.D. isimli dört şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA