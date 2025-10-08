Haberler

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda uyuşturucu haplar ve silah malzemeleri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde G.D., Y.E.İ., C.B. ve F.Y. isimli şahısların evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 tüfek şarjörü, 1 kasatura, 1 muşta ve 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - KONYA

