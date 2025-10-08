Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde G.D., Y.E.İ., C.B. ve F.Y. isimli şahısların evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 tüfek şarjörü, 1 kasatura, 1 muşta ve 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - KONYA