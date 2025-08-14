Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 315 Araç ve 1192 Şahıs Kontrol Edildi

Konya'da polis, Kadınhanı ve Sarayönü ilçelerinde uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan denetimlerde 315 araç ve 1192 şahıs kontrol edildi, 4 araç trafikten men edildi.

İki narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla yapılan denetimlerde, toplam 315 araç ve bin 192 şahıs kontrol edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele odaklı operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar sırasında, kontrol edilen araçlar arasında 6 muayenesiz araç tespit edilerek, toplam 16 bin 997 TL idari para cezası uygulandı ve 4 araç trafikten menedildi. Ayrıca, 2 asker kaçağı ile 1 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs hakkında da işlem yapıldı. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik mücadele ile trafik güvenliği denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
