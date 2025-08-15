Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 1 Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, bunlardan biri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu bulundurmaktan adli işlem başlatılan şahısların evlerinde bonzai maddesi ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda 3 şahıs gözaltına alınırken, şahıslardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen B.S., O.Ö. ve S.D.'nin ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda B.S.'nin evinde kağıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden O.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, S.K. ve B.S. adliyeye sevk edildi. S.K. serbest bırakılırken, B.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - KONYA

