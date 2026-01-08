Haberler

Ereğli'de uyuşturucu tacirlerine operasyon

Ereğli'de uyuşturucu tacirlerine operasyon
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen 24 bin 648 sentetik ecza ile 250 bin lira para, piyasa değeri yaklaşık 1.7 milyon lira olan malzemeler arasında yer alıyor.

Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 24 bin 648 sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Ereğli ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 4 şahsın Mersin ve Adana'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri satacakları yönünde bilgi alındı. Ekipler tarafından belirlenen 5 adres ve 4 araçta eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1.7 milyon lira olan 24 bin 648 adet sentetik ecza ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 250 bin lira para ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen malzemelere el konuldu. Yakalanan 4 şahıstan 2'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ereğli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Marmara'da fırtına ile mücadele! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu

Ne gündü ama! Ekipler Ayasofya'ya koştu, evlerin balkonları bile uçtu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yapamadığını Acun Ilıcalı yaptı! Adem Yeşilyurt'un yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ve Trabzon'un yapamadığını Acun yaptı! İmzayı attırıyor
16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı