Konya’da 98 bin sentetik hap ele geçirildi

Konya'da narkotik ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda 98 bin 376 sentetik hap ele geçirilirken, 5 kişi yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 'uyuşturucu madde ticareti' suçuna yönelik il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde nakleden, ticaretini yapan ve sokak satıcılığı faaliyetinde bulunan şahıs ve gruplara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takip edilen bir tır ve araç durduruldu. Araçlarda narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda toplam 74 bin 520 adet sentetik hap ele geçirilirken, 2 şahıs yakalandı.

Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile koordineli yürütülen operasyonlarda ise durdurulan bir panelvan aracın arka kısmında siyah poşetler ve hoparlör kutusu içerisinde 23 bin 856 adet sentetik hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirilirken, 3 kişi yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 98 bin 376 adet sentetik hap ele geçirildi. Olaylarla ilgili yakalanan toplam 5 şüpheli şahıs hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatılırken, şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı