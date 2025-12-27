Haberler

Konya'da uyuşturucu trafiğine ağır darbe: 110 kişi tutuklandı

Konya'da polis ekipleri, 5-24 Aralık tarihleri arasında uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik düzenlediği 97 ayrı operasyonda toplam 110 kişiyi tutukladı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç aletleri ele geçirildi.

Konya'da polis ekiplerinin 5 Aralık-24 Aralık tarihleri arasında uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları sonucunda 110 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaklaşık yirmi günlük süre zarfında gerçekleşen 97 ayrı operasyonda uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Çalışmalarda yapılan aramalarda, 22 bin 736 adet uyuşturucu hap maddesi, 9 kilo 410 gram esrar, 1 kilo 209 gram sentetik kannabinoid, 542 gram skunk, 492 gram bonzai ham maddesi, 142 gram metamfetamin, 77 gram eroin ve 3 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca 76 bin 916 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoide el konuldu. Operasyonlarda suç organizasyonlarında kullanılan ekipman ve silahlar da ele geçirildi. Emniyet güçleri 5 adet hassas terazi, 3 ruhsatsız tüfek, 5 ruhsatsız tabancaya el koydu. Suçla mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanmak ve ticareti yapmak suçlarından toplam 197 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 76'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 94 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından, 24 şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Dosya çerçevesinde 3 şahsın işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan, uyuşturucu suçlarından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 60 kişiden 26 şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 34 şüphelinin de tutuklanmasıyla birlikte, Konya genelinde son 20 günde toplam 110 zehir taciri cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
