Ocakta unutulan yemek yangına neden oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde, ocak üzerinde unutulan yemek bir apartmanda yangına yol açtı. İtfaiye ve diğer acil durum ekipleri yangına müdahale etti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, ocak üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Gülbahçe Mahallesi Hamdi Çağıran Altgeçidi civarında bulunan bir apartmanın 2. katında L.B.'ye ait evin mutfağında, ocak üzerinde unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
