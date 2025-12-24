Ocakta unutulan yemek yangına neden oldu
Konya'nın Ereğli ilçesinde, ocak üzerinde unutulan yemek bir apartmanda yangına yol açtı. İtfaiye ve diğer acil durum ekipleri yangına müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre, Gülbahçe Mahallesi Hamdi Çağıran Altgeçidi civarında bulunan bir apartmanın 2. katında L.B.'ye ait evin mutfağında, ocak üzerinde unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa