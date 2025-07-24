Konya'da Unutulan Kadın Çantası Paniğe Neden Oldu

Konya'da sokak üzerinde unutulan kadın çantası paniğe neden oldu. Bomba imha ekibi tarafından fünyeyle patlatılan çantanın boş olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Malazgirt Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde unutulan kadın çantasını farkeden vatandaşlar 112 Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan inceleme sonrasında bomba imha ekibine haber verilirken sokak trafiğe kapatıldı. Bomba imha ekipleri tarafından çanta fünye ile patlatıldı. Çantada yapılan incelemede boş olduğu anlaşıldı. - KONYA