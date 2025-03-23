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Konya'da Unutulan Çanta Paniğe Neden Oldu

Konya'da Unutulan Çanta Paniğe Neden Oldu
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Konya'nın merkezinde unutulan bir çanta, bomba imha ekiplerini harekete geçirdi. Çanta fünye ile patlatıldı ve içerisinden kişisel eşyalar çıktı.

Konya'da kentin en işlek bölgesinde unutulan çanta paniğe neden oldu. Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan çantadan kişisel eşyalar çıktı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ankara Caddesi Karatay Medresesi'nin karşı tarafında bulunan bankta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş tarafından unutulan siyah çantayı fark eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik nedeniyle Ankara Caddesi'nde trafik akışı durdurularak, bölge yaya geçişlerine kapatıldı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, incelemelerde bulunmasının ardından çantayı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Büyük bir gürültüyle patlayan çantada kişisel eşyaların olduğu anlaşıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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