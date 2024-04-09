Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü Konya'da kutlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü Konya'da törenlerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde Konya'da etkinlikler düzenlendi. Kutlamalar Anıt Meydanında başladı. Atatürk anıtına çelenk koyulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Kutlamalarda daha sonra kortej hareket etti. Feritpaşa Caddesinden başlayan motorize ekiplerin önde olduğu her birimden polis ekip otolarının oluşturduğu kortej, Alaaddin Bulvarı ve Ankara Caddesini takiben Konya Şehitliğine kadar devam etti.

Törene, Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve teşkilat mensupları mensupları katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Polis Haftası Konya Tören 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

9 Nisan Arefe günü teravih var mı? Arefe günü teravih kılınır mı? Teravih namazının hükmü nedir? Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Yıldız Çağrı Atiksoy diziden neden ayrıldı? AREFE GÜNÜ İBADETLERİ! Arefe günü hangi dua okunur, hangi zikir çekilir? Survivor'da Ogeday ve Acun Ilıcalı neden tartıştı, ne oldu? Acun Ilıcalı Ogeday'a neler söyledi? Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye geri mi dönecek mi? Yavuz Ağıralioğlu kendi partisini mi kurdu? Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, Meclis kürsüsünde ne dedi? Ömer Öcalan olayı ne, neden tepki çekti? BAYRAM NAMAZI nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024 Ramazan Bayramı mesajları! Dualı, resimli anlamlı mesajlar Avrupa Yakası geri mi dönüyor? Avrupa Yakası yeniden mi başlayacak? Gülse Birsel açıklama yaptı mı? BAYRAM NAMAZI SAATLERİ | 2024 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı ne zaman kılınacak? Eskişehir bayram namazı saat kaçta 2024? Eskişehir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Erzurum bayram namazı saat kaçta 2024? Erzurum bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Diyarbakır bayram namazı saat kaçta 2024? Diyarbakır bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı 8-9 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 8-9 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!
title