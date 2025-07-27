Konya'da Tüfekle Açılan Ateşle 2 Kişi Yaralandı

Konya'da Tüfekle Açılan Ateşle 2 Kişi Yaralandı
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Konya'nın Meram ilçesinde, alkollü bir kişinin bir grup üzerine tüfekle ateş açması sonucu iki kişi yaralandı. Olayın ardından saldırgan kaçtı, polis soruşturma başlattı.

Konya'da bir kişi, çıkan tartışma sonrası tüfekle kalabalığa ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'nde 'kafeler sokağı' olarak bilinen sokakta meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan bir şahıs ile yaklaşık 8 kişilik grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında tehditler savuran şahıs, olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu. Grup kafede oturmak üzere ilerlediği esnada saldırgan, tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu AT.E. (18) ve yabancı uyruklu M.A. (18) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. A.T.E.'nin durumunun ağır olduğu, M.A.'nın ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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