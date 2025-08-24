Konya'da Traktör Kazası: Sürücü Kabin İçinde Yaralandı

Konya'nın Yalıhüyük ilçesi ile Seydişehir ilçesi arasında bulunan Suğla Pompalar mevkiinde meydana gelen traktör kazasında sürücü, traktör kabini sayesinde kazayı yaralı olarak atlattı.

Kaza, Yalıhüyük-Seydişehir kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki traktör, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak boş sulama kanalına devrildi. Kazada traktör sürücüsü A.A. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA