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Konya'da traktör devrildi: 1 yaralı

Konya'da traktör devrildi: 1 yaralı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü A.Ö. yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Ketenli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü A.Ö. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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