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Konya'da trafik kazasında hamile kadın hayatını kaybetti

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Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana trafik kazasında hamile kadın hayatını kaybederken, sürücü ve bir çocuk yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana trafik kazasında hamile kadın hayatını kaybederken, sürücü ve bir çocuk yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Zincirlikuyu Mahallesi ile Tuzyaka Mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (69) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan R.H.S. (38) idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada sürücü R.H.S. ile motosiklet üzerinde yolcu olarak bulunan hamile kadın A.H. ve 7 yaşındaki S.S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan A.H. yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hamile kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve 7 yaşındaki S.S. Kulu Bölge Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü M.B.'nin gözaltına alındığını öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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