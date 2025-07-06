Konya'da Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Derebucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Mahmut Yazıcı, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada başka yaralılar da bulunuyor.

Konya'nın Derebucak ilçesinde yaşanan kazada yaralanan Mahmut Yazıcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Beyşehir-Derebucak Karayolu'nun 45.kilometresinde ilçe merkezi girişi yakınlarında meydana geldi. Konya yönünden Derebucak istikametine seyir halinde olan G.S.Y. idaresindeki 34 PL 6803 plakalı otomobil Derebucak ilçe merkezi girişinde önce karşı yönden gelen 07 VFV 91 plakalı otomobille ardından kontrolden çıkarak 07 KV 592 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine adrese Derebucak, Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinden çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin çalışmaları ile yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 34 PL 6803 plakalı otomobilin sürücüsü ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan Mahmut Yazıcı (56), E.Y. ve H.S.Y. yaralı olarak kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Diğer araçlardaki sürücü ve yaralılar da Derebucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralılardan Mahmut Yazıcı, Beyşehir Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan müdahale sonrasında Konya Şehir Hastanesine sevk edilirken, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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