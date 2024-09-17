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Konya'da Trafik Kazası: Üst Geçitten Düşen Otomobilin Anbean Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin üst geçitten düşmesi sonucu 26 yaşındaki sürücü Merve Kübra Gümüşlü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin üst geçitten aşağıya düşme anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Erkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi istikametinden Uluyayla Caddesi istikametine seyir halinde olan 26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü idaresindeki 06 BIU 625 plakalı otomobil, Uluyayla Üst Geçidinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak aşağıya düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü Gümüşlü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı saniye saniye kamerada

26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü'nün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Merve Kübra Gümüşlü idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak üst geçidin bariyerlerine çarptıktan sonra üst geçitten aşağıya düştüğü görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Selçuklu trafik konya Kaza

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