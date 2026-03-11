Seydişehir'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ç. idaresindeki 42 D 9559 plakalı Tofaş marka otomobil ile S.Y. idaresindeki 06 CKH 267 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada R.Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay mahallinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı