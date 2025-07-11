Konya'da Trafik Kazası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya'da Trafik Kazası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 yaşındaki Zülal İmal yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Gökçeyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. (36) idaresindeki 09 ACR 042 otomobil ile Halkapınar istikametinden Gökçeyazı yönüne seyir halindeyken virajı alamayarak karşı yönden gelen M.İ.'nin (34) kullandığı 34 T 2013 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü M.İ., yolculardan O.E.İ. (38), İ.T. (39), Z.E. (63), Z.İ. (9), Zülal İmal (8) ve diğer araç sürücüsü K.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Zülal İmal hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza yapan 34 plakalı otomobildeki ailenin Ereğli'ye tatile geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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