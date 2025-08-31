Konya'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobilin seyir halindeyken yoldan çıkması sonucu kazanın yaşandığı bildirildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Karapınar ilçesi Hotamış Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Cevade S. idaresindeki 42 MA 2040 plakalı otomobil, D330-14 Hotamış kavşağında seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yoldan çıkarak savrularak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
