Konya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Konya - Ankara Kara yolu üzeri Kömüşini kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 55 AAP 110 plakalı otomobil ile H.B. idaresindeki 48 R 4638 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.B. ile her iki araçta yolcu olarak bulunan N.B., M.L.B. (3), B.B. ve Z.A.K. (8) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 4'ü Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralı N.B. Gölbaşı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA