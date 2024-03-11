Üye Girişi
Haberler

Konya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Güncelleme:

Konya'nın Tuzlukçu-Akşehir ilçesi arasındaki kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Tuzlukçu- Akşehir ilçesi arasındaki D-695 kara yolunun Adsız-Söğütlü Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ömer Turan (56) idaresindeki 06 DVD 32 plakalı otomobil, kavşakta F.A. idaresindeki 34 CDA 799 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrularak hurdaya döndü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücülerinden Ömer Turan ve araçtaki Z.K.T. (51), E.T. (14) ve K.T. (12) ile diğer sürücü F.A. ve araçta bulunan isimleri alınamayan 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücülerinden Ömer Turan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tuzlukçu İtfaiye Akşehir Konya Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mahmut Okudan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Mahmut Okudan kaç yaşında, nereli? Mustafa Karaya kimdir? Memleket Partisi İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Mustafa Karakaya kaç yaşında, nereli? Ali Gülen kimdir? AK Parti Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Ali Gülen kaç yaşında, nereli? Yücel Evsen kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Yücel Evsen kaç yaşında, nereli? Ethem Uysal kimdir? Memleket Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Ethem Uysal kaç yaşında, nereli? Durmuş Ali Gökçe kimdir? AK Parti Antalya-Elmalı Belediye Başkan adayı Ali Gökçe kaç yaşında, nereli? Gülderen Özafacan Zeğerek kimdir? Memleket Partisi İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Gülderen Özafacan Zeğerek kaç yaşında, nereli? Ali Açıkgöz kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı Ali Açıkgöz kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Artunca kimdir? Memleket Partisi İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Artunca kaç yaşında, nereli? Bekir Kıvrım kimdir? AK Parti Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayı Bekir Kıvrım kaç yaşında, nereli? Şevket Salman kimdir? Memleket Partisi İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Şevket Salman kaç yaşında, nereli? Yücel Sundur kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Yücel Sundur kaç yaşında, nereli? Ali Saip Erişen kimdir? Memleket Partisi İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı Ali Saip Erişen kaç yaşında, nereli? Zeynel Özmen kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Zeynel Özmen kaç yaşında, nereli? Nilgün Buzan kimdir? Memleket Partisi İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı Nilgün Buzan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title