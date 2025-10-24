Haberler

Konya'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Güncelleme:
Konya Adana Kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobilin lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Konya Adana Kara yolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar'dan Konya yönüne seyir halinde olan B.K. idaresindeki 38 BH 279 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bordür taşlarına çarparak takla attı ve refüje çıktı. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu Hali El Restan olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
