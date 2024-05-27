Konya'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.20 sıralarında Konya- Ankara Karayolu Olof Palme Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.K. (16) idaresindeki plakasız motosiklet, V.U. yönetimindeki 06 AB 9812 plakalı Tofaş marka otomobilin sol tarafına çarparak yere savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA