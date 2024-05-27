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Konya'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Konya-Ankara Karayolu Olof Palme Bulvarı'nda meydana geldi. Motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.20 sıralarında Konya- Ankara Karayolu Olof Palme Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.K. (16) idaresindeki plakasız motosiklet, V.U. yönetimindeki 06 AB 9812 plakalı Tofaş marka otomobilin sol tarafına çarparak yere savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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