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Karapınar'da Tırda Yangın Paniği

Karapınar'da Tırda Yangın Paniği
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Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki bir tırın çekici bölümünde yangın çıktı. Sürücü aracı son anda yol kenarına çekerek kurtuldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, tırın çekici kısmında büyük maddi hasar oluştu. Yangının elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki tırın çekici bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendisini son anda kurtardı.

Yangın, Karapınar-Ereğli kara yolunun 25. kilometresinde, Akören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. idaresindeki 64 AFM 727 çekici ve 64 AEE 426 plakalı dorseden oluşan tırın çekici kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Seyir halindeyken alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek araçtan indi. Sürücü, yangından yara almadan kurtuldu. Çekici bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek aracın ön kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tırın çekici kısmında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, ilk belirlemelere göre yangının aracın elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirildi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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