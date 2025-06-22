Konya'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Konya'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı
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Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Karapınar-Konya karayolunun 13. kilometresi Apak Kaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki 42 EB 520 plakalı Scania marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü E.B. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tırda taşınan un torbaları ise araziye saçıldı. Ekipler, olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak trafiğin aksamaması için çalışma yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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