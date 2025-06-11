Konya'da Tamirhanede Sandalyeden Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir tamirhanede sandalyeden düşerek başını çarpan 63 yaşındaki Niyas Tanacı, hastanede hayatını kaybetti.

Konya'da tamirhanesinde sandalyeden düşerek başını çarpan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Çiftegöl Sokak üzerinde bulunan bir tamirhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sandalyede oturan Niyas Tanacı (63), dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisi ile kafasını yere çarpan Niyas Tanacı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Niyas Tanacı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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