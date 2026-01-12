Haberler

Direksiyon başında kalp krizi geçiren taksi şoförü hayatını kaybetti

Direksiyon başında kalp krizi geçiren taksi şoförü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Konya'nın Ereğli ilçesinde, seyir halindeyken kalp krizi geçiren taksi sürücüsü Mehmet Kılıç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç, direksiyon başında yaşanan krizin ardından aydınlatma direğine çarparak kontrolden çıktı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeyken kalp krizi geçiren taksi sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ereğli ilçesi Gülbahçe Mahallesi Üçgöz Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 ETT 09 plakalı ticari taksi sürücüsü Mehmet Kılıç (65) seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan araç ise aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçiren sürücüye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

