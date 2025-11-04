Haberler

Konya'da Takla Atan Otomobilde 6 Kişi Yaralandı

Ereğli ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Adana-Aksaray kara yolunda Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen 07 AUO 387 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa



