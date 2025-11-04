Konya'da Takla Atan Otomobilde 6 Kişi Yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Adana-Aksaray kara yolunda Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen 07 AUO 387 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA