Konya'da Şüpheli Valiz Alarmı
Konya'nın Karatay ilçesinde kaldırıma bırakılan şüpheli valiz, polis ekiplerini alarma geçirerek caddeyi trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanları valizi inceledi ve boş olduğunu tespit etti.

Konya'nın en işlek caddelerinden birisinde kaldırıma bırakılan valiz polis ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi Şerafettin Caddesi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bulunan şüpheli valiz ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adrese gelen polis ekipleri ilk olarak caddeyi trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanları da adrese gelirken, özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, yaptığı incelemede valizin boş olduğunu tespit etti. Ekipler incelemek için valizi alırken, caddede trafik tekrar açıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
